الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

ماذا يحدث في العالم.. إلغاء وتأخر أكثر من 7 آلاف رحلة جوية؟

ماذا يحدث في العالم.. إلغاء وتأخر أكثر من 7 آلاف رحلة جوية؟
0

تواصل – وكالات:

شهد اليوم الثلاثاء، إلغاء قرابة 2500 رحلة جوية وتأخير قرابة 5200 رحلة أخرى، في جميع أنحاء العالم، نتيجة مخاوف مسؤولي الصحة وشركات الطيران بشأن متحور “أوميكرون”.

جاء ذلك وفقا لما ذكره موقع تعقب الرحلات الجوية العالمية “فلايت أوير”، وبعد يوم من إلغاء نحو 3 آلاف رحلة وتأخر أكثر من 12 ألفا.

وكشفت بيانات موقع “فلايت رادار 24” لتعقب الرحلات الجوية أيضا، أنه في يوم الاثنين، تأخرت 12528 رحلة جوية وألغيت 2959 رحلة أخرى، وشكلت شركات الطيران والمطارات الأمريكية نصف هذه الحالات.

المسافرون جوا في الولايات المتحدة شكوا أيضا من سلسلة من اضطرابات الرحلات الجوية مع إلغاء 2513 رحلة، يوم الأحد، و2850 رحلة يوم السبت، مع غياب عدد كبير من الموظفين للمرض.

ووفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بلغ المتوسط ​​المتحرك الحالي لمدة سبعة أيام للحالات الجديدة اليومية 122 ألفا، بزيادة قدرها 1.5% مقارنة بالفترة السابقة.

ورغم ذلك فقد أقرت السلطات الصحية في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم بأن الحالات المصابة بمتحور “أوميكرون” تظهر أعراضا خفيفة.

مواد ذات صلة

هل يقلل «أوميكرون» الإصابات بالمتحور «دلتا»؟ دراسة تجيب

هل يقلل «أوميكرون» الإصابات بالمتحور «دلتا»؟ دراسة تجيب

يمكن سماعه.. مؤشر جديد للإصابة بمتحور أوميكرون

يمكن سماعه.. مؤشر جديد للإصابة بمتحور أوميكرون

عطل يضرب تطبيق «تلغرام» في العديد من الدول

عطل يضرب تطبيق «تلغرام» في العديد من الدول

قفزة كبيرة في إصابات كورونا بالمملكة.. تسجيل 524 حالة جديدة خلال 24 ساعة

قفزة كبيرة في إصابات كورونا بالمملكة.. تسجيل 524 حالة جديدة خلال 24 ساعة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>