ماذا يحدث في العالم.. إلغاء وتأخر أكثر من 7 آلاف رحلة جوية؟

تواصل – وكالات:

شهد اليوم الثلاثاء، إلغاء قرابة 2500 رحلة جوية وتأخير قرابة 5200 رحلة أخرى، في جميع أنحاء العالم، نتيجة مخاوف مسؤولي الصحة وشركات الطيران بشأن متحور “أوميكرون”.

جاء ذلك وفقا لما ذكره موقع تعقب الرحلات الجوية العالمية “فلايت أوير”، وبعد يوم من إلغاء نحو 3 آلاف رحلة وتأخر أكثر من 12 ألفا.

وكشفت بيانات موقع “فلايت رادار 24” لتعقب الرحلات الجوية أيضا، أنه في يوم الاثنين، تأخرت 12528 رحلة جوية وألغيت 2959 رحلة أخرى، وشكلت شركات الطيران والمطارات الأمريكية نصف هذه الحالات.

المسافرون جوا في الولايات المتحدة شكوا أيضا من سلسلة من اضطرابات الرحلات الجوية مع إلغاء 2513 رحلة، يوم الأحد، و2850 رحلة يوم السبت، مع غياب عدد كبير من الموظفين للمرض.

ووفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بلغ المتوسط ​​المتحرك الحالي لمدة سبعة أيام للحالات الجديدة اليومية 122 ألفا، بزيادة قدرها 1.5% مقارنة بالفترة السابقة.

ورغم ذلك فقد أقرت السلطات الصحية في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم بأن الحالات المصابة بمتحور “أوميكرون” تظهر أعراضا خفيفة.