مشهد يشرح الصدور.. أمطار الخير وأجواء إيمانية بالحرم المكي

تواصل – فريق التحرير:

شهد الحرم المكي الشريف بمنطقة مكة المكرمة، مساء اليوم الثلاثاء هطول أمطار الخير في مشهد يشرح الصدور.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وثقوا من خلالها هطول أمطار الخير على الحرم المكي، وسط تعالي أصوات الزوار والمعتمرين بالدعاء لرب العالمين.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية من متوسط إلى غزيرة على مناطق بريدة، حائل وأجزاء من غرب منطقة الرياض ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

في حين يتوقع السحب الرعدية الممطرة على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، تبوك وأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

كما لا يستبعد تكون الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة (الطائف).