كل ما تريد معرفته عن مسار التميز للابتعاث.. 21 تخصصا لمواكبة متطلبات التنمية

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أوضح المتحدث الرسمي باسم التعليم الجامعي طارق الأحمري، تفاصيل مسار التميز للابتعاث في نسخته الثانية.

ونشر الأحمري، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “أبرز التساؤلات وإجاباتها حول مسار التميز للابتعاث في نسخته الثانية”.

وقال إن مسار التميز للابتعاث لا يشترط عمراً معيناً للمتقدم، أو امتداداً للتخصص، ومتاح لـ 21 تخصصاً تواكب متطلبات التنمية الشاملة وفق رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أنه يمكن معرفة المزيد من المعلومات والتقديم عبر الرابط التالي (اضغط هنا).