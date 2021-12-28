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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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كل ما تريد معرفته عن مسار التميز للابتعاث.. 21 تخصصا لمواكبة متطلبات التنمية

كل ما تريد معرفته عن مسار التميز للابتعاث.. 21 تخصصا لمواكبة متطلبات التنمية
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح المتحدث الرسمي باسم التعليم الجامعي طارق الأحمري، تفاصيل مسار التميز للابتعاث في نسخته الثانية.

ونشر الأحمري، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “أبرز التساؤلات وإجاباتها حول مسار التميز للابتعاث في نسخته الثانية”.

وقال إن مسار التميز للابتعاث لا يشترط عمراً معيناً للمتقدم، أو امتداداً للتخصص، ومتاح لـ 21 تخصصاً تواكب متطلبات التنمية الشاملة وفق رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أنه يمكن معرفة المزيد من المعلومات والتقديم عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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