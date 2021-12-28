مكه_الان.. شاهد أمطار الخير على قرية الصدر

تواصل – فريق التحرير:

شهدت قرية الصدر في منطقة مكة المكرمة، مساء اليوم الثلاثاء، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، جعلها الله أمطار خير وبركة.

وتفاعل مغردون عبر وسم “#مكه_الان”، وتداولوا مقاطع فيديو وثقوا من خلالها هطول أمطار الخير على أحياء في منطقة مكة المكرمة.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية من متوسط إلى غزيرة على مناطق بريدة، حائل وأجزاء من غرب منطقة الرياض ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

في حين يتوقع السحب الرعدية الممطرة على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، تبوك وأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

كما لا يستبعد تكون الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة (الطائف).