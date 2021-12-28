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تكرار لمأساة «نسرين النوفل» بينبع.. ماذا حدث (فيديو مروع)

تكرار لمأساة «نسرين النوفل» بينبع.. ماذا حدث (فيديو مروع)
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تواصل- فريق التحرير

وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي،لعملية تفحيط أوشكت على دهس فتاتين، على غرار الحادث الأليم للمعلمة ” نسرين النوفل”.

وبحسب ما تم تداوله يظهر مقطع الفيديو قيام شخص بعملية تفحيط، في الهيئة الملكية بينبع صباح اليوم، والذي أوشك على دهس فتاتين كانتا تسيران بقرب مركبته.

وقد تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة ينبع من القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر، بعد ممارسته التفحيط و كاد أن يتسبب، في دهس فتاتين وتعريض الجميع للخطر.

يأتي هذا عقب حادث أليم مشابه تعرضت له معلمة القرآن نسرين النوفل، التي كانت تسير مع بناتها، برفقة صحبة لها على جانب الطريق، حيث كان طفل يقود مركبة ويمارس التفحيط وصدمهما بشدة، ما أدى لوفاة طفلتي شقيقته وإصابتها بنزيف حاد وكسور في العظام وتهتكات عظمية، كما هو الحال كذلك في إصابات بنات عمتها.

 

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