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دولة خليجية تتخذ قرارا عاجلا بشأن «التعليم» بسبب كورونا

دولة خليجية تتخذ قرارا عاجلا بشأن «التعليم» بسبب كورونا
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الحكومة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، تحويل الدراسة إلى نظام “التعليم عن بُعد” خلال أول أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني ابتداءً من الثالث من يناير المقبل للحد من تفشي فيروس كورونا.

ويشمل القرار، وفقا لموقع “الإمارات اليوم”، المدارس والجامعات ومراكز التدريب على مستوى الدولة.

كما تم الإعلان عن إمكانية إعطاء “اللقاح الجديد المعتمد على البروتين المؤتلف من شركة سينوفارم” من عمر 18 عامًا كجرعة داعمة بعد 6 أشهر من أخذ جرعتين أو ثلاث جرعات سابقة من لقاح سينوفارم.

وأكدت د. نورة الغيثي، المتحدثة الرسمية عن القطاع الصحي في الدولة، حرص الإمارات على الدراسة المستمرة للوضع الوبائي داخل وخارج الدولة، حيث يشهد العالم زيادةً كبيرةً في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وهو ما دفع بالعديد من البلاد إلى إعلان حالات الطوارئ والجاهزية الطبية القصوى، خاصةً مع دخول موسم الاحتفالات، مشددة على أن الإمارات تواجه هذه الزيادة بإجراءاتها العلمية ونظمها الطبية والوقائية المتقدمة.

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