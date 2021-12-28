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الوباء يتفشى بدولة الاحتلال .. وإبادة لآلاف الطيور من الديك الرومي

الوباء يتفشى بدولة الاحتلال .. وإبادة لآلاف الطيور من الديك الرومي
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تواصل- فريق التحرير

بسببتفشي وباء إنفلونزا الطيوربدولة الاحتلال، تستعد وزارة الزراعة  لإبادة عشرات الآلاف من طيور الديك الرومي.

وذكرت هيئة البث في دولة الاحتلال، أنه منذ بدء التفشي قبل أسبوع ونصف، نفقت في إحدى المحميات الطبيعية أكثر من خمسة آلاف من طيور الكركي المهاجرة وتم إعدام مئات آلاف الدواجن في المداجن الموبوءة.

وأوضحت أنه لم يبلغ حتى الآن عن انتقال العدوى للإنسان.

ومن المتوقع، أن تصل إلى دولة الاحتلال خلال الأيام المقبلة شحنة تشمل مئة ألف بيضة بسبب النقص المتوقع على خلفية تفشي إنفلونزا الطيور في حظائر الدجاج بالمناطق الشمالية.

ونوّهت أنه سيتم إتلاف عشرات الملايين من البيضات وحوالي 600 ألف دجاجة بسبب الوباء.

 

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