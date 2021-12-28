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«الصحة»: إعطاء أكثر من 50 مليون جرعة من لقاح كورونا في المملكة

«الصحة»: إعطاء أكثر من 50 مليون جرعة من لقاح كورونا في المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء عن إعطاء (50,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن عبر أكثر من (587) موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

ودعت الصحة لأخذ الخطوة وأخذ اللقاح والتسجيل الآن عبر تطبيق صحتي.

وقالت الصحة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “خمسون من أجل خمسة: حمايتك وصحتك وسلامتك ومناعتك ومجتمعك… نفخر بوعيكم، ونعتز بخدمتكم.. وصلنا إلى (50,000,000) جرعة ولله الحمد”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل (602) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (1) حالة وفاة رحمه الله.

وأضافت أنه تم تسجيل (147) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (541,157) حالة ولله الحمد.

https://twitter.com/SaudiMOH/status/1475869954725531648

 

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