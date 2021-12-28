الإطاحة بمواطن بحوزته مادة قابلة للاشتعال بالجوف

تواصل- فريق التحرير

ألقت شرطة منطقة الجوف القبض على شخص ألحق ضررًا بمنزل مادة قابلة للاشتعال.

وكان المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الممتلكات أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على مواطن عد شروعه في إلحاق الضرر بمنزل واطن باستخدام مادة قابلة للاشتعال لخلافات سابقة.

وأوضح أنه جرى إيقافه واتخذت بحقـه الإجراءات الإجراءات الأولية، لإحالته إلى النيابة العامة.