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#جده_الان.. إنقاذ طفل واستخراج جسم غريب من أمعائه

#جده_الان.. إنقاذ طفل واستخراج جسم غريب من أمعائه
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تواصل- فريق التحرير

تكللت عملية جراحية بالنجاح، حيث تمكن فريق طبي بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة بقيادة بروفيسور جراحة الأطفال الدكتور عمر منصور من إنقاذ حياة طفل في السادسة من عمره.

وكان أحد الأطفال قد حضر لطوارئ المستشفى يشتكي ألما في البطن يلازمه منذ ٤ أيام وازدادت الآلام مع الوقت.

وبعد إجراء الفحوصات اللازمة، أظهرت صور الأشعة وجود جسم غريب في الأمعاء “إسوارة”.

وعلى الفور تمّ إدخال الطفل لغرفة العمليات واستخراج الجسم الغريب،  حيث تمّ استئصال الأجزاء المتضررة من الأمعاء في عملية استغرقت ساعتين ونصفا الساعة.

 

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