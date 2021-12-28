هزّت اليمن.. وفاة طفلة بعد اغتصابها على يد نافذ حوثي عقب ساعات من اعتقالها

تواصل- وكالات

واقعة صادمة شهدتها محافظة الحديدة في اليمن، وذلك عقب وفاة طفلة تم اغتصابها على يد نافذ حوثي، عقب ساعات من اعتقالها.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، فقد دعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) لإجراء تحقيق قضائي محايد حول أسباب اعتقال ووفاة الطفلة أميرة علي (17عاماً) في سجن إدارة أمن مديرية بيت الفقيه الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي بالمحافظة .

وأضاف المركز في بيان له، أن أسرة أميرة كانت قد فوجئت بها في حالة ولادة لتخبرهم بأن شخصا تربويا ونافذا في المنطقة قد اغتصبها بالقوة أثناء ذهابها لإحضار الأعلاف للأبقار.

وأوضح أنه قام بتهديدها إن تحدثت بما حصل لها سوف يحبس إخوانها ويطرد عائلتها من القرية.

وتابع: إن أسرة الطفلة وأهالي قرية العنبرية بمديرية بيت الفقيه قدموا بلاغا إلى إدارة الأمن بالمديرية يوم الخميس 25 نوفمبر 2021 عن الجريمة وطالبوا بالقبض على المتهم والتحقيق معه وإحالته إلى الجهات المختصة.

وعقب البلاغ قامت إدارة المليشيا بإلقاء القبض على الطفلة أميرة مع المتهم وأودعتهما سجن المديرية في نفس اليوم الذي ولدت فيه دون مراعاة لظروفها الصحية وبدون مبرر قانوني كونها لم ترتكب أي جرم سوا إنها ضحية جريمة اغتصاب.

وأوضح المركز أن شقيق الضحية ذهب الساعة الثامنة صباح اليوم الثاني لزيارتها فأبلغه أفراد الأمن أنها في حالة إغماء وطلب منهم السماح بنقلها إلى المستشفى لكنهم رفضوا حتى يأتي مدير الأمن.

وقد تم نقلها إلى مركز طبي في المديرية لتفارق الحياة بعد ساعة من وصولها إليه.