6 آلاف راتب وبدون خبرة.. غرفة الشرقية تعلن توفر وظائف شاغرة

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أعلن مركز غرفة الشرقية للتوظيف من خلال موقعه الإلكتروني توفر وظائف شاغرة بالقطاع الخاص في (الرياض، الدمام، الخبر، الجبيل) برواتب تصل (6,000 ريال)، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مساعد إداري – العدد 20 وظيفة (الجبيل):

– درجة الدبلوم مبتدئ الخبره في المجال الإداري والسكرتارية.

– إجادة الإنجليزية.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).

2- مُشرف الموارد البشرية (الدمام):

– درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية) مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

– معرفة جيدة بقانون العمل وعلاقات الموظفين.

3- مدير شؤون الموظفين (الخبر):

– درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية).

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في الموارد البشرية.

– راتب يصل إلى (6,000 ريال).

4- مندوب مبيعات – العدد 10 وظائف (الخبر):

– درجة الدبلوم مع خبره التعامل مع العملاء.

– نظام العمل (دوام جزئي).

5- مُنسق التوظيف (الخبر):

– درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة ومعرفة بعملية التوظيف.

6- منسق موارد بشرية (الرياض):

– درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1443/05/24هـ الموافق 2021/12/28م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط وللتقديم من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).