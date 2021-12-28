الأزمة في لبنان وصلت إلى «الترمس».. سعر الكيلو يفوق التوقعات

تواصل- فريق التحرير

تستمر المعاناة والأزمة الاقتصادية في لبنان، التي طالت كل شيء، حتى أرخص السلع التي كان لا يتوقع ارتفاعها مثل ” الترمس”.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية، فإن سعر الدولار فرض نفسه بقوّة على أسعار سلع كانت رخيصة في الماضي، حيث حلق سعرها عاليا في الوقت الحالي ليصل إلى مستويات غير معهودة.

وأضافت أن أبسط المواد الغذائية وأرخصها كان “الترمس” الذي يُباع بكثرة خلال فترة الشتاء، وسعر الكيلو منه لم يكن يتعدى الـ3 آلاف ليرة في السابق.

ونوهت أن هذا السعر بات في الأحلام، حيث تخطّى المعقول ليصل في بعض المتاجر إلى 55 ألف ليرة.