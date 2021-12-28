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النيابة: هذه الممارسات جرائم موجبة للتوقيف.. تستوجب السجن وغرامة 3 ملايين ريال

النيابة: هذه الممارسات جرائم موجبة للتوقيف.. تستوجب السجن وغرامة 3 ملايين ريال
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت النيابة العامة، أنه يحظر على أي شخص الاستيلاء على مال سُلّم إليه بحكم عمله أو على سبيل الأمانة، أو الشراكة، أو الوديعة، أو الإعارة، أو الإجارة، أو الرهن، أو الوكالة، أو تصرف فيه بسوء نية، أو أحدث به ضرراً عمداً،وذلك في غير المال العام.

وأوضحت النيابة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن هذه الممارسات والأفعال تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وتشمل العقوبة السجن مدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال.

 

 

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