الخامس خلال أسبوع..  موت الفجأة يباغت الشقيق الأصغر لمارادونا

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في ظاهرة غريبة على مدار الأيام الماضية،توفيفجأة عدد من اللاعبينبالسكتة القلبية بدون أي مقدمات، حيث كان أولهم العماني “مخلد الرقادي“.

وكانت صحيفة “ماركا” الإسبانية قد نشرت أمس الإثنين أن هوغو الشقيق الأصغر للأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا فارق الحياة في منزله في مدينة نابولي الإيطالية عقب إصابته بأزمة قلبية.

وتأتي وفاة هوغو (52 عاما) بعد حوالي 13 شهرا من وفاة شقيقه دييغو مارادونا الذي توفي في الـ25 من نوفمبر عام 2020 في منزله بالعاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، بسبب أزمة قلبية.

وبدا شقيق ماردونا بممارسة كرة القدم في سن مبكرة جدا، ووقع لنابولي في سن الـ18 عاما، في فترة التألق لدييغو مع نادي الجنوب الإيطالي، قبل أن تتم سريعا إعارته إلى فريق أسكولي.

لكن عجز هوغو في الاستمرار بين أندية النخبة في عالم كرة القدم، ليختار بدلا من ذلك التركيز على مشروعات تخص كرة القدم للشباب.

كما توفي في الأيام الماضية بصورة مفاجئة اللاعب الجزائري “سفيان لوكار” في الملعب بسبب أزمة قلبية، وعمره 28 عاما.

وقبل أيام توفي العُماني “مخلد الرقادي” 29 عاما بأزمة قلبية كذلك.

بينما توفي أيضا اللاعب الكرواتي “مارن كاشيش” 23 عاما بأزمة قلبية أيضا.

فيما توفي بطريقة مفاجئة اللاعب الإندونيسي “توفيق رمزي” 20 عاما، وتوفي أيضا حارس المرمى المصري أحمد أمين.