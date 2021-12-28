الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

احتفالات زائفة .. ركل وضرب بين «البابا نويلات» فيديو متداول

احتفالات زائفة .. ركل وضرب بين «البابا نويلات» فيديو متداول
0

تواصل- فريق التحرير

انتشر مقطع فيديو م تداوله بين رواد موقع تويتر، يظهر حالة من الغضب، أدت إلى عمليات ركل وضرب في احتفاليات ما يسمونه بعيد الميلاد.

ويظهر اليديو الذي تم تداوله صراع بين البابا نويلات- دون معرفة سبب الاشتباك-، والذي أدى إلى تبادل اللكمات والاشتباك بالأيدي، وسقوط أحدهم على الأرض، ومحاولة من الآخر لركله بأقدامه.

وعلق رواد تويتر بتعليقات ساخرة عن الاشتباك، حيث غرّد أحدهم  قائلا :” السنة باينة من أولها يا جماعة”.

وعلق آخر : ” هذا الفيديو يصلح للذين يستميتون في السؤال عن تهنئة المسيحيين في عيدهم”.

مواد ذات صلة

بعد 40 عاما الموت لأمريكا.. إيران تمنح السجناء إجازة بمناسبة احتفاليات الميلاد

بعد 40 عاما الموت لأمريكا.. إيران تمنح السجناء إجازة بمناسبة احتفاليات الميلاد

فيديو يشرح الصدور..  لم تمنعهم  تلال الثلج من صلاة الجماعة

فيديو يشرح الصدور..  لم تمنعهم  تلال الثلج من صلاة الجماعة

مشهد مبهر .. لحظة فرش الطاووس لذيله (فيديو متداول)

مشهد مبهر .. لحظة فرش الطاووس لذيله (فيديو متداول)

نفور الخيل من شعار المثليين (فيديو متداول)

نفور الخيل من شعار المثليين (فيديو متداول)

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة