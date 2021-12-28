احتفالات زائفة .. ركل وضرب بين «البابا نويلات» فيديو متداول

تواصل- فريق التحرير

انتشر مقطع فيديو م تداوله بين رواد موقع تويتر، يظهر حالة من الغضب، أدت إلى عمليات ركل وضرب في احتفاليات ما يسمونه بعيد الميلاد.

ويظهر اليديو الذي تم تداوله صراع بين البابا نويلات- دون معرفة سبب الاشتباك-، والذي أدى إلى تبادل اللكمات والاشتباك بالأيدي، وسقوط أحدهم على الأرض، ومحاولة من الآخر لركله بأقدامه.

وعلق رواد تويتر بتعليقات ساخرة عن الاشتباك، حيث غرّد أحدهم قائلا :” السنة باينة من أولها يا جماعة”.

وعلق آخر : ” هذا الفيديو يصلح للذين يستميتون في السؤال عن تهنئة المسيحيين في عيدهم”.