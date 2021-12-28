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للمواطنين والمقيمين.. تنبيه مهم من «الصحة» بعد ارتفاع إصابات كورونا

للمواطنين والمقيمين.. تنبيه مهم من «الصحة» بعد ارتفاع إصابات كورونا
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تواصل – فريق التحرير:

نصحت وزارة الصحة، اليوم، الجميع بالتزام العزل المنزلي عند ظهور أي أعراض تنفسية على الشخص.

وأكدت وزارة الصحة، أن جميع الأشخاص بحاجة لأخذ اللقاح من أجل منع انتشار الفيروس، ومنهم الأطفال؛ لأنهم جزء أساسي في تكوين مناعة المجتمع.

كما أوضحت أن ارتداء الكمامة سلاح مهم جداً، والجرعة التنشيطية تحمي – بإذن الله- من متحور أوميكرون.

وتأتي النصائح التي تقدمها الوزارة، تزامناً مع الارتفاع الكبير في حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، إحصائية مستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية، تضمنت تسجيل 602 حالة إصابة جديدة، وتعافي 147 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (39) حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي الإصابات بلغ 553921 حالة، كما بلغت حالات التعافي 541157 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد سجلت حالة واحدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 8873 حالة -رحمهم الله-.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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