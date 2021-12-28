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رداً على الشائعات.. «الصحة» توضح حقيقة تسبب المجهود الزائد بعد تلقي لقاح كورونا بالوفاة

رداً على الشائعات.. «الصحة» توضح حقيقة تسبب المجهود الزائد بعد تلقي لقاح كورونا بالوفاة
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تواصل – فريق التحرير:

ردت وزارة الصحة على الشائعات التي ربطت وفاة البعض بسبب المجهود الزائد بعد تلقي لقاح كورونا.

وقالت الصحة، أنه بشكل عام الأعراض الجانبية الشائع ظهورها بعد تلقي اللقاح تتمثل في:

-الشعور بالتعب والصداع.

-ألم في موضع الحقن.

-آلام في العضلات والشعور بالتوعك.

-ارتفاع درجة الحرارة ورعشة بالجسم.

وأشارت إلى أنه يمكن تناول مسكن للألم مثل باراسيتامول عند اللزوم بالجرعة المناسبة.

وأوضحت أن معظم الآثار الجانبية بعد التطعيم تكون خفيفة إلى متوسطة، وتحدث خلال الأيام الثلاثة الأولى من التطعيم، وتختفي في غضون يوم واحد إلى يومين من بدايتها، وفي حال استمرت الأعراض أكثر من 5 -7 أيام يفضل مراجعة الطبيب لعمل الفحوصات اللازمة.

وأكدت “الصحة”، وفقاً لـ”عكاظ”، عدم صحة الأنباء التي ربطت ممارسة الجهد الرياضي بعد تلقي لقاح كورونا والوفاة، مشددة على أنه لا توجد دراسات علمية تثبت ذلك.

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