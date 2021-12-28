ارتفاع كبير.. «الصحة» تعلن تسجيل 602 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا»

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 602 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

وأضافت “الصحة” في بيانها اليومي عن مستجدات كورونا، أنه تم تسجيل 147 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل حالة وفاة.

إصابات كورونا في المملكة خلال الأسبوع الأخير:

الأربعاء 22 ديسمبر: 252

الخميس: 287

الجمعة: 332

السبت: 325

الأحد: 389

الاثنين: 524

اليوم الثلاثاء: 602

وكشفت الصحة عن إجمالي الوفيات وحالات التعافي وإجمالي الجرعات المعطاة من خلال إنفوجرافيك كالتالي: