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إيقاف الزيارة والمرافقة للمرضى المنومين بمستشفى الحرس الوطني.. لهذا السبب

إيقاف الزيارة والمرافقة للمرضى المنومين بمستشفى الحرس الوطني.. لهذا السبب
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، اليوم الثلاثاء، عن إيقاف الزيارة والمرافقة للمرضى المنومين.

وأوضح الحساب الرسمي للشؤون الصحية لوزارة الحرس الوطني، أن قرار إيقاف الزيارة والمرافقة للمرضى المنومين، يأتي حفاظاً على سلامة وصحة المرضى وذويهم.

جدير بالذكر أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، أعلن في وقت سابق، منع الزيارة حضورياً للمرضى المنومين لديه، مبيناً أن منع الزيارة جاء كإجراء احترازي من أجل سلامة المرضى والزائرين.

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التعليقات (١)اضف تعليق

  1. ١
    غير معروف

    حسب كلام مسؤولين الحملة اللي يعاني منه عزوز تعطل ببعض خلايا المخ وليس تلف واكثر من 75% من خلايا المخ تعمل