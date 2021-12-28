إجراء جديد من «الصحة» بشأن زيارة المرضى المنومين في المستشفيات

تواصل – فريق التحرير:

وضعت وزارة الصحة سياسات وإجراءات لزيادة فترات زيارة المرضى المنومين في المستشفيات.

ولفتت السياسات الجديدة إلى أن حضور الأطفال لزيارة أقاربهم في حال الإحالة الحرجة لا يترتب عليه آثارا سلبية كبيرة على الأطفال بل على العكس يكون صحيحا في كثير من الحالات ويكون لديهم تقبل للوضع في حال فقد ذلك القريب، بحسب “المدينة”.

وبموجب الضوابط لا يقل وقت الزيارة عن 4 ساعات يومية خلال أيام الأسبوع و6 ساعات نهاية الأسبوع وأوقات الإجازات الرسمية، ويوصى بتوزيع ساعات الزيارة على فترتين خلال اليوم.

كما يكون للمريض الحق بمنع الزيارة له لأسباب صحية أو اجتماعية أو نفسية، ويتم عمل استبيان لتفضيلات المرضى وذويهم لساعات وأوقات الزيارة وإشراك الأقسام الفنية المعنية في بناء سياسات الزيارة لضمان موائمتها مع سياسات الرعاية الأساسية

كما يجب التعامل مع كل حالة مريض على حدة في بعض الحالات الخاصة وبالتنسيق مع الأخصائي الاجتماعي وبقية أعضاء الفريق المعالج، ويتم الأخذ بعين الاعتبار أوقات التسليم بين فترات المناوبة بحيث لا تتعارض مع عمل الكوادر الصحية خلال تلك الفترة.