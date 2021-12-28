الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

ارتفاع أسعار النفط تزامناً مع تراجع المخاوف بشأن تأثير “أوميكرون”

ارتفاع أسعار النفط تزامناً مع تراجع المخاوف بشأن تأثير “أوميكرون”
اسعار النفط تقفز
0

تواصل – وكالات :

ارتفعت أسعار النفط اليوم واقتربت من أعلى مستوى لها في شهر، وذلك بفضل توقعات بأن متحور “أوميكرون” لن يكون له سوى أثر محدود على الطلب العالمي.

وصعد خام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي بنسبة 0.2 بالمئة إلى 75.75 دولار للبرميل، بحلول الساعة 01:15 بتوقيت غرينتش، محققا مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي.

كذلك ارتفع المزيج العالمي “برنت” بنسبة 0.1 في المئة إلى 78.67 دولار للبرميل. وصعد كلا الخامين قرب ذروتيهما أمس الاثنين، في أعلى سعر يبلغانه منذ أواخر نوفمبر.

وارتفعت أسعار النفط بما يزيد على 50 بالمئة هذا العام مدعومة بتعافي الطلب وتخفيض مجموعة “أوبك+” لإنتاجها.

ويترقب المستثمرون كذلك اجتماع مجموعة “أوبك+” المقبل في الرابع من يناير 2022 لتحديد ما إذا كانت ستمضي قدما في خطتها لزيادة 400 ألف برميل يوميا من إنتاجها في فبراير 2022.

مواد ذات صلة

تباين في أسعار النفط.. وخام برنت يُسجل 76.54 دولار للبرميل

تباين في أسعار النفط.. وخام برنت يُسجل 76.54 دولار للبرميل

تعرّف على أسعار النفط اليوم.. خام برنت يُسجل 76.56 دولار للبرميل

تعرّف على أسعار النفط اليوم.. خام برنت يُسجل 76.56 دولار للبرميل

ارتفاع أسعار النفط.. خام برنت يُسجل 74.01 دولار للبرميل

ارتفاع أسعار النفط.. خام برنت يُسجل 74.01 دولار للبرميل

هبوط أسعار النفط.. خام برنت يُسجل 71.6 دولار للبرميل

هبوط أسعار النفط.. خام برنت يُسجل 71.6 دولار للبرميل

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>