ارتفاع أسعار النفط تزامناً مع تراجع المخاوف بشأن تأثير “أوميكرون”

تواصل – وكالات :

ارتفعت أسعار النفط اليوم واقتربت من أعلى مستوى لها في شهر، وذلك بفضل توقعات بأن متحور “أوميكرون” لن يكون له سوى أثر محدود على الطلب العالمي.

وصعد خام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي بنسبة 0.2 بالمئة إلى 75.75 دولار للبرميل، بحلول الساعة 01:15 بتوقيت غرينتش، محققا مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي.

كذلك ارتفع المزيج العالمي “برنت” بنسبة 0.1 في المئة إلى 78.67 دولار للبرميل. وصعد كلا الخامين قرب ذروتيهما أمس الاثنين، في أعلى سعر يبلغانه منذ أواخر نوفمبر.

وارتفعت أسعار النفط بما يزيد على 50 بالمئة هذا العام مدعومة بتعافي الطلب وتخفيض مجموعة “أوبك+” لإنتاجها.

ويترقب المستثمرون كذلك اجتماع مجموعة “أوبك+” المقبل في الرابع من يناير 2022 لتحديد ما إذا كانت ستمضي قدما في خطتها لزيادة 400 ألف برميل يوميا من إنتاجها في فبراير 2022.