الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

تأييد حكم بإعدام مصري قتل كفيله في الكويت.. والكشف عن دوافع الجريمة

تأييد حكم بإعدام مصري قتل كفيله في الكويت.. والكشف عن دوافع الجريمة
0

تواصل – فريق التحرير:

أيدت محكمة استئناف كويتية حكما أوليا يقضي بالإعدام شنقا لوافد مصري أقدم على قتل كفيله “عمدا مع سبق الإصرار والترصد”.

ووفقا لصحيفة “الأنباء” الكويتية، تعود الجريمة إلى 31 ديسمبر العام الماضي، حيث عثر على جثة المجني عليه غارقة في بركة دماء بفناء بناية في منطقة خيطان، وبمعاينة الجثة وجدت عليها آثار طعنات.

واستجوب رجال المباحث حارس البناية الذي أفاد بأن المجني عليه كان برفقة مقيم، وبالاستعانة بهاتف القتيل وجدت اتصالات مع شخص تبين أنه على كفالته، فتم تحديد هويته وموقع وجوده وجرى إلقاء القبض عليه.

واعترف الجاني بجريمته، مبينا أنه أقدم على قتل المجني عليه نتيجة خلافات مالية بشأن تجديد إقامته، وأنه اتجه بعد ارتكاب الجريمة إلى مسكنه في منطقة جليب الشيوخ وأخفى السكين هناك ثم استبدل ملابسه واتجه إلى مسكن قريب له في منطقة الفحيحيل.

مواد ذات صلة

عريس يذبح عروسه بعد أيام من زواجهما والسبب صادم

عريس يذبح عروسه بعد أيام من زواجهما والسبب صادم

أول فيديو يوثق الجريمة المروعة لقتل فتاة سورية في الأردن

أول فيديو يوثق الجريمة المروعة لقتل فتاة سورية في الأردن

جريمة قتل تتسبب في أزمة  دبلوماسية بين ألمانيا وروسيا

جريمة قتل تتسبب في أزمة  دبلوماسية بين ألمانيا وروسيا

بعد 17 سنة زواج.. مواطن يقتل زوجته المصرية بـ3 طعنات والسبب صادم

بعد 17 سنة زواج.. مواطن يقتل زوجته المصرية بـ3 طعنات والسبب صادم

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>