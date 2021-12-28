مكافأة شهرية 3 آلاف ريال.. فتح التسجيل لبرنامج الدبلوم المنتهي بالتوظيف بالمعهد التقني لخدمات البترول

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أعلن المعهد التقني لخدمات البترول بدء التسجيل لبرنامج الدبلوم “سنتين”، المنتهي بالتوظيف في إحدى الشركات.

وأوضح المعهد أن البرنامج يتيح الدراسة والتدريب بأحد فرعيه بالدمام والخفجي، وينتهي بالتوظيف مع إحدى الشركات الرائدة في قطاع الطاقة وصناعة الزيت والغاز.

ونوه بأن البرنامج يوفر للملتحقين به تأميناً طبياً، وإمكانية التسجيل في التأمينات الاجتماعية، فضلا عن منح مكافأة شهرية أثناء التدريب بقيمة 3 آلاف ريال كحد أدنى، مؤكدًا أن التسجيل مستمر حتى 8 يناير المقبل، وذلك عن طريقموقعه الإلكتروني.