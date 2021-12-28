بشرى من «الأرصاد» بشأن الأجواء في الأيام المقبلة

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توقع محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، أن تكون الأجواء في الأيام القادمة في قمة الروعة، خاصة في وسط وشرق المملكة، وعلى المرتفعات الجنوبية، والجنوبية الغربية.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع هطول أمطار على معظم مناطق المملكة من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس المقبل، في حين طالب الدفاع المدني بأخذ الحيطة والحذر خاصة في منطقة المكة المكرمة.

وأوضح المركز، أن الأمطار قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح سطحية وزخات من البرد على مناطق مكة المكرمة، والباحة، والقصيم، والرياض، والشرقية، مضيفًا أن تأثير الأمطار سيكون من خفيف إلى متوسط على المدينة المنورة، وجازان، وحائل، وتبوك، والجوف، والحدود الشمالية.

وتوقع المركز استمرار فرص الأمطار على معظم المناطق من يوم الجمعة وحتى بداية الأسبوع المقبل.