الأكثر تداولاً.. ‏أمير الشمالية يكرم الطالبة «عائشة السويد» بعد فوزها بهذه الجائزة

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كرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه أمس، الطالبة عائشة السويد (ثالث متوسط)؛ لفوزها بجائزة مكتب التربية العربية لدول الخليج للتفوق الدراسي، وتكريمها في معرض إكسبو دبي.

وهنَّأ سموه الطالبة لحصولها على الجائزة، واصفاً مهاراتها بالمميزة، مؤكداً أهمية نشر ثقافة التميز في المجتمع التعليمي ودعم المتميزين وتشجيعهم على المشاركة في المنافسات المحلية والدولية، منوهاً بما يحظى به التعليم من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وتوجيهاتهما الدائمة، لتسخير الإمكانات كافة للطلاب والطالبات لمواصلة تعليمهم، بما يخدم الوطن والمواطن في مختلف المجالات، ومتطلعاً إلى تحقيق المزيد من النجاحات بإذن الله.

فيما أكدت السويد، أن التكريم سيكون حافزاً لها لمواصلة التميز وتحقيق جوائز علمية متقدمة.

ونالت صورة الطالبة خلال تكريمها من أمير الحدود الشمالية، إشادة واسعة وإعجاباً بالتزامها وتفوقها.