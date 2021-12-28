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سائق انشغل بالجوال لثانية واحدة.. شاهد ماذا حدث!!

سائق انشغل بالجوال لثانية واحدة.. شاهد ماذا حدث!!
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق وقوع حادث تصادم على أحد الطرق في المملكة بسبب انشغال السائق بالجوال.

وأظهر المقطع، الذي نشره حساب “داش كام السعودية”، على “تويتر”، اصطدام مركبة بأخرى على أحد الطرق، بسبب انشغال السائق بالجوال لثانية واحدة.

ويؤكد خبراء القيادة على أهمية الالتزام بقواعد المرور، والتركيز في القيادة وربط حزام الأمان، وعدم الانشغال بالجوال لتفادي وقوع الحوادث المرورية.

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