الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«إنشاء المجتمعات».. خاصية جديدة يعمل عليها تطبيق واتساب وهذه مزاياها

«إنشاء المجتمعات».. خاصية جديدة يعمل عليها تطبيق واتساب وهذه مزاياها
0

تواصل – وكالات:

أكدت تقارير متخصصة أن تطبيق المراسلة الأشهر ”واتساب“ يختبر ميزة ”إنشاء المجتمعات“، خلال تحديث جديد تجريبي لنظام التشغيل iOS.

التطبيق المملوك لشركة ”ميتا“ أرسل تحديثا جديدا للاختبار عبر برنامج ”تست فلايت“ TestFlight بشأن ميزة إنشاء المجتمعات، وفقا موقع ”wabetainfo“، المتخصص في رصد المزايا الجديدة وتحديثات واتساب التجريبية.

وبرنامج ”تست فلايت“ هو أداة اختبار رسمية لنظام iOS APP، يتيح لمطوري برامج IOS عمل اختبار تجريبي لتطبيقاتهم، ودعوة ما يصل إلى 10000 شخص عبر رابط يرسل إليهم بدلا من إنشاء دعوة لكل منهم.

وأوضح موقع ”wabetainfo“ أن رقم إصدار التحديث المستقبلي، الذي من المتوقع طرحه لواتساب بشكل رسمي في العام الجديد بعد اعتماده من قبل شركة ”ميتا“، هو (2.22.1.1).

وفي التحديث الجديد يخطط واتساب لإتاحة ميزة إنشاء المجتمعات، والتي وفقا لموقع ”wabetainfo“ سوف تتيح لمستخدمي نظام التشغيل iOS إنشاء مجتمعات بعد كتابة اسم ووصف لكل مجتمع على حدة.

ووفقا لـ“سكرين شوت“ للميزة الجديدة التجريبية، سيكون بإمكان المستخدم القيام بربط ما يصل إلى 10 مجموعات في المجتمع الواحد، من خلال إضافة مجموعة جديدة أو إدراج مجموعة تم إنشاؤها بالفعل.

ويمكن لمدير المجتمع إشعار المجموعات الـ10 المرتبطة برسالة واحدة بدلا من إرساله إلى كل مجموعة على حدة، في الميزة الجديدة التي لا تزال قيد التطوير، ولا توجد أي معلومات حول تاريخ إصدارها بشكل رسمي.

ومن مزايا الخاصية الجديدة، أنها تتيح لـ ”مدير المجتمع“ عملية التوجيه والتواصل مع المجموعات العشرة التي تتكون كل مجموعة منها من 256 عضوا، ما يعني أنه يمكنه إشعار 2560 شخصا برسالة واحدة.

مواد ذات صلة

واتسآب يصدر تنبيهات عاجلة من عمليات احتيال واسعة تستهدف المستخدمين

واتسآب يصدر تنبيهات عاجلة من عمليات احتيال واسعة تستهدف المستخدمين

«واتساب» يختبر ميزة جديدة مفيدة للمشرفين على المجموعات

«واتساب» يختبر ميزة جديدة مفيدة للمشرفين على المجموعات

تخص الرسائل الصوتية.. ميزة جديدة في واتساب تمنع الإحراج

تخص الرسائل الصوتية.. ميزة جديدة في واتساب تمنع الإحراج

أكد أهمية التحديث.. «الحربي» يوضح سبب تعطل واتساب أثناء وصول بعض الصور

أكد أهمية التحديث.. «الحربي» يوضح سبب تعطل واتساب أثناء وصول بعض الصور

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة