5 مناطق على موعد مع التقلبات الجوية الثلاثاء.. أمطار رعدية غزيرة وبرد

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توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالي فرصة هطول أمطار رعدية من متوسط إلى غزيرة أحياناً على مناطق بريدة، حائل وأجزاء من غرب منطقة الرياض ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

في حين يتوقع السحب الرعدية الممطرة على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، تبوك وأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

كما لا يستبعد تكون الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة (الطائف).

أما عن درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء، فسجل طريف أقل درجة حرارة بواقع 1 مئوية، تليها القريات حيث تسجل 2 درجة مئوية، ثم عرعر حيث تسجل 3 درجات مئوية بمشيئة الله.