أثناء عودته من مدرسته.. طفل يلفظ أنفاسه برصاص قناصة الحوثي باليمن (صورة مؤلمة)

تواصل – فريق التحرير:

جريمة جديدة تضاف لجرائم الميليشيات الحوثية في اليمن، لفظ طفل أنفاسه برصاص قناصة مليشيات الحوثي المدعومة من إيران أمس الإثنين شمال مدينة تعز.

الطفل يدعى هزاع سلطان ويبلغ من العمر 12 عاما قتل برصاص قناصة المليشيات في منطقة عصيفرة شمال مدينة تعز بعد عودته من المدرسة.

وأطلق قناص حوثي رصاصة قاتلة على الطفل هزاع سلطان أثناء عودته من المدرسة في حي المفتش بمنطقة عصيفرة شمال مدينة تعز فلفظ الطفل أنفاسه في الحال.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للطفل بعد وفاته، منددين بجرائم الميليشيات الحوثية بحق اليمن والشعب اليمني وأطفال اليمن.