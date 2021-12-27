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قلبه معلق بالمساجد .. عمره 90 عامًا يخرج يوميًا وينادي لصلاة الفجر رغم شدة البرد (فيديو)

قلبه معلق بالمساجد .. عمره 90 عامًا يخرج يوميًا وينادي لصلاة الفجر رغم شدة البرد (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:
“من شبّ على شيء شاب عليه”.. مقولة تتجدد وتتجسد في قصة هذا الشيخ المسن الذي تجاوزه عمره الـ 90 عاما، حيث يخرج في كل يوم ليؤدي صلاة الفجر، وينادي وهو في طريقه على الناس ليوقظهم للصلاة، رغم شدة البرد في هذا الوقت لاسيما في فصل الشتاء.

ووثق مقطع فيديو متداول، خروج الشيخ المسن فجرا.. وقلبه معلق بالمساجد.. منادياً في طريقه “الصلاة .. الصلاة”، ليوقظ النائمين ليغتنموا الفرصة ويبادروا إلى الصلاة في هذا الوقت المبارك من اليوم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي معلومات مفادها أن هذا الشيخ المسن يعاني من وعكة صحية ويرقد حاليًا في العناية المركزة بمستشفى عسير، داعين له بالصحة والعافية وأن يمنّ الله عليه بالشفاء ليعود ويملأ الأجواء بالنداء لصلاة الفجر”.

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