«إدمان للأفيون وفضائح جنسية».. هزة  ضخمة بالبرلمان  الإيراني

تواصل- فريق التحرير

تعرض البرلمان الإيراني لفضائح غير مسبوقة، والتي كشف عنها السياسي والعضو السابق في البرلمان الإيراني عن التيار المتشدد، جواد أبطحي أمس الإثنين.

وكان موقع “تابناك” الإخباري، قد نشر عن أبطحي أن تناول الأفيون مرتفع بين ممثلي الشعب.

وأضاف أن بعض النواب كانوا مدمنين على الأفيون، وهذه كانت حقيقة، إضافة إلى حالات فساد.

تصريحات أبطحي، جاءت في أعقاب مقابلة لعضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني المتشدد رضا سليمي، من خلال التلفزيون الإيراني، والتي أكد فيها بالقول :” كان لدينا متعاطي المخدرات بالحقن داخل البرلمان الحالي”.

وفي التفاصيل أيضا أوضح أبطحي أنه كان حاضرا في الدورة البرلمانية الثامنة، وأن النواب يعرفون ذلك واطلعوا على الموضوع.

ونوه أن تعاطي الأفيون في الدورة البرلمانية الثامنة، التي بدأت عام 2008 وانتهت في 2011، كان مرتفعا، وكان بعضهم مدمنا على ذلك.

يذكر أن السلطات الإيرانية تقدر وجود نحو ثلاثة ملايين مدمن على المخدرات، بينما تقول بعض التقارير إن الأرقام أعلى من ذلك بكثير.