الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«إدمان للأفيون وفضائح جنسية».. هزة  ضخمة بالبرلمان  الإيراني

«إدمان للأفيون وفضائح جنسية».. هزة  ضخمة بالبرلمان  الإيراني
0

تواصل- فريق التحرير

تعرض البرلمان الإيراني لفضائح غير مسبوقة، والتي كشف عنها السياسي والعضو السابق في البرلمان الإيراني عن التيار المتشدد، جواد أبطحي أمس الإثنين.

وكان موقع  “تابناك” الإخباري، قد نشر عن أبطحي أن تناول الأفيون مرتفع بين ممثلي الشعب.

وأضاف أن بعض النواب كانوا مدمنين على الأفيون، وهذه كانت حقيقة، إضافة إلى حالات فساد.

تصريحات أبطحي، جاءت في أعقاب مقابلة لعضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني المتشدد رضا سليمي، من خلال التلفزيون الإيراني، والتي أكد فيها بالقول :” كان لدينا متعاطي المخدرات بالحقن داخل البرلمان الحالي”.

وفي التفاصيل أيضا أوضح أبطحي أنه كان حاضرا في الدورة البرلمانية الثامنة، وأن النواب يعرفون ذلك واطلعوا على الموضوع.

ونوه أن تعاطي الأفيون في الدورة البرلمانية الثامنة، التي بدأت عام 2008 وانتهت في 2011، كان مرتفعا، وكان بعضهم مدمنا على ذلك.

يذكر أن السلطات الإيرانية تقدر وجود نحو ثلاثة ملايين مدمن على المخدرات، بينما تقول بعض التقارير إن الأرقام أعلى من ذلك بكثير.

مواد ذات صلة

الخميس المقبل.. إيران على موعد مع موجة احتجاجات غاضبة

الخميس المقبل.. إيران على موعد مع موجة احتجاجات غاضبة

في 27 مقاطعة و 104 مدينة.. احتجاجات المعلمين تشتعل بإيران (فيديو)  

في 27 مقاطعة و 104 مدينة.. احتجاجات المعلمين تشتعل بإيران (فيديو)  

مسؤول إيراني: المملكة دولة أساسية وعازمون على تعزيز علاقتنا

مسؤول إيراني: المملكة دولة أساسية وعازمون على تعزيز علاقتنا

إيران..الحكم بالسجن على نائب برلماني طالب بالتحقيق في «فساد القضاء»

إيران..الحكم بالسجن على نائب برلماني طالب بالتحقيق في «فساد القضاء»

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة