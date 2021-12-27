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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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يدعم 130 لغة.. برنامج لترجمة الصوتيات والنصوص من وإلى العربية

يدعم 130 لغة.. برنامج لترجمة الصوتيات والنصوص من وإلى العربية
يدعم 130 لغة.. برنامج لترجمة الصوتيات والنصوص من وإلى العربية
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تواصل – فريق التحرير:

نشر الخبير التقني عبدالله السبيعي، أمس الإثنين، رابط لأحد برامج الترجمة الفورية للمواد الصوتية والنصوص، ومن أهم مميزاته أنه يدعم 130 لغة ومنها العربية.

وقال السبيعي، عبر حسابه في “تويتر”، إن الرابط يصلح لأجهة الآيفون والآيباد، ويمكن تحميله من خلال الرابط التالي(اضغط هنا).

 

 

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