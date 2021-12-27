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زوجة حسن إيرلو تصف الحوثيين بالخونة: باعوه  في صنعاء

زوجة حسن إيرلو تصف الحوثيين بالخونة: باعوه  في صنعاء
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تواصل- فريق التحرير

وجهت زوجة حسن إيرلو سفير إيران في صنعاء، والذي تم اغتياله قبل أيام رسالة موجعة لمليشيا الحوثي في اليمن.

وقالت زوجة إيرلو :” لقد ذهب زوجي إلى اليمن للوقوف مع الحوثيين.. لكن بعض الخونة منهم أعطى إحداثيات مكان تواجده مما أدى إلى استهداف مكان وجوده من قبل طيران التحالف”.

يذكر أن وسائل إعلام يمنية كانت قد نقلت عن نجل إيرلو :” أن والده كان يعتبر عمله في اليمن مقدمة لظهور الإمام المهدي”.

وذكرت أيضا عن نجل حسن إيرلو أن قاسم سليماني- الذي اغتيل في بغداد في يناير 2020-  توقع مقتل أبي في اليمن”، بحسب قوله.

وإيرلو هو نفسه الجنرال المجهول عبدالرضا شهلائي، الذي عمل في اليمن، وهو مطلوب للتحالف العربي بقيادة المملكة، وللولايات المتحدة.

وكان إيرلو الملقب بقاسم سليماني اليمن قد أصيب بجروح بالغة في صنعاء، في إشارة إلى أنه تعرض لهجوم.

كما أكدت ابنة إيرلو في تصريحات سابقة مقتل والدها في اليمن، ووصفته بأنه يشبه مقتل قاسم سليماني، والإيرانيون أنفسهم يعترفون بأنه جنرال في الحرس الثوري.

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