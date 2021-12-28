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باحث في الرقية الشرعية يحذر من أساليب وحيل بعض الرقاة: قد تسبب الوفاة (فيديو)

باحث في الرقية الشرعية يحذر من أساليب وحيل بعض الرقاة: قد تسبب الوفاة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

حذر الباحث في الرقية الشرعية علي آل ياسين من أساليب وحيل بعض الرقاة لخداع الناس والأخطاء التي يقعون فيها، كما تحدث عن الطريقة الصحيحة للرقية الشرعية.

وأوضح آل ياسين خلال استضافته في برنامج “يا هلا” أن الخنق في الرقية بهدف التضييق على الجن مثلما يقول بعض الرقاة خطأ كبير وقد يؤدي للوفاة، ويستغلونه الرقاة معتمدين على حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي رواه البخاري عندما عرض له الشيطان في الصلاة، مضيفا أن الرسول صلى الله عليه وسلم خنق شيطاناً وليس إنسانا.

وأضاف: “الراقي حينما يخنق المريض يحدث له نوع من التخبط وذهاب الوعي ونقص في الأكسجين وأحيانا إغماء وجحوظ في العين”.

وتابع “وهذه طريقتهم حتى يبينوا أن الجن هو من يفعل هذه الحركات وأن الشخص بداخله جن”، متسائلا  :” كيف استدل الراقي أن هذا الشخص بداخله جن وما هو الدليل على ذلك؟”.

واستطرد آل ياسين قائلا: “الطريقة الثانية التي يعتمد عليها الرقاة هي الضرب مستندين بذلك إلى حديث الرسول، موضحاً أن حديث الرسول ضعفه الرواة، مضيفا “إذا كان صحيح فالرسول نبي وعلى يقين أنه يضرب جنيا وليس إنساناً”.

وكشف آل ياسين أيضاً عن مجموعة أساليب لرقية الشخص لنفسه أو حتى رقية غيره، مؤكداً أن الرقية تكون من كتاب الله والعلاج بالقرآن الكريم كونه شفاء لما في الصدور”.

وتابع: القرآن كله شفاء ورقية، وذكر حديث جاء فيه “عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وامرأة تعالجها أو ترقيها، فقال: عالجيها بكتاب الله.

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