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هل تتذكرون طلب ابنة قاسم سليماني من حسن نصر الله؟.. زعيم المليشيا يرد بعد عامين بهذا الشيء

هل تتذكرون طلب ابنة قاسم سليماني من حسن نصر الله؟.. زعيم المليشيا يرد بعد عامين بهذا الشيء
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تواصل- فريق التحرير

تقترب نكبة النظام الإيراني وأتباعه من مليشيا حزب الله اللبناني من الذكرى الثانية لاغتيالقاسم سليمانيزعيم فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وسائل إعلام لبنانية نقلت أن زعيم مليشيا حزب الله اللبناني حسن نصر الله سيلقي كلمة الإثنين المقبل بمناسبة اغتيالسليمانيوالمسؤول العسكري أبو مهدي المهندس.

العجيب أن نصر الله أكد قبل عامين لزينبقاسم سليمانيأنه سيثأر لعملية اغتيال أبيها، مكتفيا بإحياء الذكرى فقط على مدار عامين.

وكانت زينب سليماني قد ظهرت عقب اغتيال والدها، أمام الحشود، حيث توعدت الولايات المتحدة وإسرائيل بمواجهة “يوم أسود” نتيجة قتله،.

كما التمست زينب سليماني دعم من أسمتهم بالـ “أعمام” في دول الجوار.

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