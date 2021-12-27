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«التعليم»: 6 خطوات لطباعة المباشرة بعد الترقية عبر نظام فارس

«التعليم»: 6 خطوات لطباعة المباشرة بعد الترقية عبر نظام فارس
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تواصل – فريق التحرير:

حددت وزارة التعليم خطوات طباعة المباشرة بعد الترقية للمعلمين والمعلمات، عبر نظام فارس الخدمة الذاتيةعلى النحو التالي:

1- الدخول على الخدمة الذاتية

2- بعدها اختيار صلاحية الخدمة الذاتية للموظف

3- ثم اختيار “قراراتي”

4- اختيار “قرار المباشرة” من قائمة نوع الطلب

5- ثم اختيار قرار المباشرة المراد طباعته

6- أخيرًا الضغط على تشغيل وسوف يقوم النظام بعرض القرار.

وأوضحت الوزارة، أن الخدمة تهدف إلى التسهيل على الموظف بطباعة قرار المباشرة بعد الترقية إلكترونيًّا دون الحاجة إلى زيارة إدارة التعليم أو ديوان الوزارة.

 

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