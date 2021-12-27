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قصص نجاح مستمرة.. «مساعي الخيرية» تستعرض خدماتها بمعرض «المرأة السعودية»

قصص نجاح مستمرة.. «مساعي الخيرية» تستعرض خدماتها بمعرض «المرأة السعودية»
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تواصل – فريق التحرير:

شاركت جمعية مساعي النسائية الخيرية، اليوم الاثنين، في معرض المرأة السعودية، والذي أقيم في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وسيمتد لمدة أربعة أيام ، من الساعة الثالثة والنصف عصرًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساء.
وتهدف مساعي من خلال مشاركتها إلى التعريف بخدماتها واستعراض برامج ومشاريع الجمعية لأكبر عدد من شرائح المجتمع ، عن طريق توزيع بروشورات توضح تلك الخدمات والبرامج المقدمة.

 

 

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود جمعية (مساعي) لمساندة مستفيدي الجمعية وعرض قصص النجاح، حيث تم التنسيق مع مستفيدات الجمعية لمن تمكنت من فتح مشروعها الخاص للحضور للمعرض والتسويق لمنتجاتها على مدار أيام المعرض.

كما تسعى الجمعية من خلال مشاركتها في المعرض، إلى استقطاب الداعمين والمهتمين ؛ ليكونوا أعضاء دائمين في الجمعية ومتطوعين وتعميق التواصل مع المساهمين لتحقيق أهداف الجمعية.

يُذكر أن جمعية مساعي النسائية الخيرية جمعية غير ربحية، تُعنى بالتنمية المجتمعية في مجالات التوعية الحياتية والكفاية المعيشية، وسد عوز الأسر، والتحول بهم من الرعوية إلى التنموية.

 

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