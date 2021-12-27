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قرارات بمعاقبة شركات ومؤسسات.. لجنة النظر في مخالفات «حجاج الداخل» تنهي أعمالها

قرارات بمعاقبة شركات ومؤسسات.. لجنة النظر في مخالفات «حجاج الداخل» تنهي أعمالها
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت لجنة النظر في مخالفات مقدمي خدمات حجاج الداخل التابعة لوزارة الحج والعمرة اليوم الإثنين، الانتهاء من أعمالها.

وأوضحت اللجنة، أنها أصدرت عددًا من القرارات بحق عدد من شركات ومؤسسات حجاج الداخل التي عملت في موسم حج عام 1442 هـ.

واشتملت القرارات على معاقبة الشركات والمؤسسات المخالفة لأحكام نظام خدمة حجاج الداخل ولائحته التنفيذية والتعليمات المكملة لها؛ لتقصيرهم في الخدمات المقدمة للحجاج المتعاقد معهم، منها قرارات صادرة بعقوبة الإيقاف، وقرارات بغرامات مالية، إلى جانب ما اُتخِذَ من جانب الوزارة لإعادة مبالغ الخدمات التي لم تقدم للحجاج.

وأكدت وزارة الحج والعمرة أنها لن تسمح أو تتهاون في أي تقصير يمسّ خدمة ضيوف الرحمن، وأنها ماضية في حماية حقوقهم مع مزودي الخدمة، سعيًا إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين والزوار، وحفاظًا على سلامتهم ومحاسبة المقصرين في خدمتهم، إنفاذًا لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ .

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