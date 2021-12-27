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بشرط غير متوقع.. «المراعي» تعلن توفر وظائف إدارية في 5 مدن

بشرط غير متوقع.. «المراعي» تعلن توفر وظائف إدارية في 5 مدن
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت (شركة المراعي) عبر موقعها الرسمي ( بوابة التوظيف ) عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل في (الرياض، الدمام، حائل، جدة، خميس مشيط)، واشترطت عدم الخبرة ، وأن يكون المتقدم من المواطنين، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.

المسميات الوظيفية:-

 

1-  تنفيذي تطوير أعمال. (الدمام، حائل، جدة، خميس مشيط)
– حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
– لا يُشترط الخبرة السابقة.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
2- محاسب أول. (الرياض)
– حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة.
– لا يُشترط الخبرة السابقة.
– إجادة استخدام برامج الحاسب الآلي.
موعد التقديم:-
– متاح التقديم من اليوم الاثنين بتاريخ 1443/05/23هـ الموافق بالميلادي 2021/12/27م، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الإكتفاء بالعدد المطلوب.
طريقة التقديم:-
عبر موقع شركة المراعي: اضغط هنا

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