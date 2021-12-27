ميشال عون: سلطات رئيس لبنان محدودة.. ونواجه مشروعات الهيمنة على الدولة

تواصل – فريق التحرير:

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، إنه من السهل انتقاد رئيس الجمهورية، وإطلاق النار عليه كل يوم واستهداف موقع الرئاسة والانتقاص من صلاحياتها في مجلس النواب، كما حصل أخيرا بالنسبة الى المادة 57 من الدستور.

وأضاف “تصدر أصوات تحمله المسؤولية بشكل يومي، علما أن صلاحياته محدودة لدرجة عدم قدرته على إلزام مجلس الوزراء على الانعقاد”.

في سياق متصل، توجه رئيس لبنان بكلمة للشعب اللبناني والدول العربية والخليجية قائلا: “إن بلاده تنشد أفضل العلاقات مع الدول العربية وتحديداً دول الخليج العربي”.

وعن الداخل اللبناني، دعا عون، خلال كلمته، اللبنانيين إلى تغليب الحوار، قائلا:” أجدد الدعوة للحوار لكل لبناني يسعى إلى خلاص الوطن”.

وأضاف ميشال عون: “أدعو لحوار وطني عاجل للتفاهم حول اللامركزية الإدارية والاستراتيجية الدفاعية وخطة التعافي الاقتصادي”.

وتابع: “تمسكي بوحدة لبنان وسيادته واستقلاله دفعني إلى مواجهة مشروعات الهيمنة على الدولة”، في إشارة إلى مليشيات حزب الله الإرهابي المدعومة من إيران.

وتابع عون، حديثه قائلا:”تعطيل الحكومة هو المسؤول عن شلل الإدارة وإسقاط خطة التعافي المالي التي وضعتها الحكومة السابقة أدى الى تأخير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي”.

وفيما يتعلق بشأن سياسات مجلس النواب اللبناني، هاجم عون ذلك، قائلا:” لا يتجاوب مع دعوات المواطنين بإقرار قوانين تخدم الناس.. وشل المؤسسات صار نهجًا قائمًا بحد ذاته ونتيجته هو خراب الدولة اللبنانية”، مضيفا :” مجلس النواب لابد أن يراقب عمل الحكومة لا أن يسهم في تعطيلها”، مشيراً إلى أنه:” يجب أن نعدّل نظام الحكم كي تصبح الدولة قابلة للحياة”.

وأكمل ميشال عون قائلا: “على الرغم من كل شيء، الحل ممكن من ضمن وثيقة الوفاق الوطني، وهو يقتضي أولاً إجراء المحاسبة، أي تحديد المسؤولية عن الإنهيار، وحماية أموال الناس وإعادتها للمودعين”.

وواصل : ” يقتضي الحل الانتقال لدولة مدنية، ونظام جديد ركيزته الأساسية اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة. ويجب أن تشكّل الانتخابات النيابية المقبلة استفتاء على هذا الأساس”، مشددا على أن “الدفاع عن الوطن يتطلب تعاوناً بين الجيش والشعب وباقيى الفصائل السياسية ولكن المسؤولية الأساسية هي للدولة. وحدها الدولة تضع الاستراتيجية الدفاعية، وتسهر على تنفيذها.”