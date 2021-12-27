مبارك العصيمي المتحدث السابق لـ«التعليم» يعلق على «ترقية المعلمين».. ماذا قال؟

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علق مبارك العصيمي المتحدث الرسمي السابق لوزارة التعليم، على ما يتم تداوله بشأن قرار وزارة التعليم بترقية المعلمين والمعلمات.

وقال العصيم، عبر حسابه في “تويتر”: “يتداول الزملاء المعلمون والمعلمات أخبار ترقيتهم إلى رتب معلمٍ متقدمٍ ، ومعلم خبير.. إنجازٌ لا يستغرب،فهم أهلها وجديرون بها، .. مباركٌ لهم جميعاً ..وإلى المزيد”.

يذكر أن وزارة التعليم أعلنت في وقت سابق، الانتهاء من ترقية 32.872 موظفاً وموظفة خلال العام المالي 2021، وذلك في أكبر عدد ترقيات في تاريخها خلال عام واحد، حيث تم اليوم الإعلان عن ترقية 15.888 موظفاً وموظفة من منسوبيها على سلم وظائف الإداريين والإداريات والمستخدمين وبند الأجور في ديوان الوزارة، وإدارات التعليم (المكاتب والمدارس)، والملحقيات الثقافية، كما تم في وقت سابق من هذا العام الإعلان عن ترقية 16.984 موظفاً وموظفة.

وقالت الوزارة، في بيان لها: “تأتي هذه الترقيات امتداداً لجهود وزارة التعليم في الاهتمام بمنسوبيها، وتقديراً لمساهمتهم في العملية التعليمية، وتحفيزاً لهم على الإبداع، ورفعاً من كفاءة العمل في المنظومة؛ لتحقيق أهداف الوزارة الإستراتيجية وفقاً لرؤية المملكة 2030”.

وأكدت الوزارة أنه تمت المفاضلة والترشيح في الترقيات وفق معايير وإجراءات وضوابط اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، ولائحة المستخدمين، ولائحة المعينين على بند الأجور الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.