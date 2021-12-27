الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

بعد إغلاق مدارس بسبب كورونا.. مدير تعليم الباحة يعلق

بعد إغلاق مدارس بسبب كورونا.. مدير تعليم الباحة يعلق
0

تواصل – فريق التحرير:

أكد مدير عام التعليم في منطقة الباحة الدكتور عبدالخالق حنش، استمرار تدريس طلاب المدارس المصاب طلابها ومعلموها بفايروس كوفيد ١٩ عبر منصة مدرستي.

وقال مدير تعليم الباحة، ردا على تساؤلات بشأن تعليق الدراسة وإغلاق بعض المدارس بسبب كورونا: “إن العودة الحضورية مرتبطة بتقدير اللجان المختصة بمتابعة الحالات”.

وأضاف مدير تعليم الباحة عبدالخالق حنش “أن إدارة التعليم غير مخوّلة بالتصريح عن كورونا فيما يتعلق بزيادة الحالات”، وفقا لـ”عكاظ”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل (524) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (1) حالة وفاة رحمه الله.

وأضافت الوزارة، أنه تم أيضا تسجيل (142) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (541,010) حالة ولله الحمد.

مواد ذات صلة

هل يوجد موعد لتلقي الجرعة التنشيطية الثالثة؟ الصحة تجيب

هل يوجد موعد لتلقي الجرعة التنشيطية الثالثة؟ الصحة تجيب

الرياض في المقدمة.. أعلى مدن المملكة تسجيلاً لإصابات كورونا اليوم

الرياض في المقدمة.. أعلى مدن المملكة تسجيلاً لإصابات كورونا اليوم

بعد الارتفاع الكبير في عدد الإصابات.. تنبيهات عاجلة من «الصحة» للمواطنين والمقيمين

بعد الارتفاع الكبير في عدد الإصابات.. تنبيهات عاجلة من «الصحة» للمواطنين والمقيمين

قفزة كبيرة في إصابات كورونا بالمملكة.. تسجيل 524 حالة جديدة خلال 24 ساعة

قفزة كبيرة في إصابات كورونا بالمملكة.. تسجيل 524 حالة جديدة خلال 24 ساعة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>