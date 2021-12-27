بعد إغلاق مدارس بسبب كورونا.. مدير تعليم الباحة يعلق

تواصل – فريق التحرير:

أكد مدير عام التعليم في منطقة الباحة الدكتور عبدالخالق حنش، استمرار تدريس طلاب المدارس المصاب طلابها ومعلموها بفايروس كوفيد ١٩ عبر منصة مدرستي.

وقال مدير تعليم الباحة، ردا على تساؤلات بشأن تعليق الدراسة وإغلاق بعض المدارس بسبب كورونا: “إن العودة الحضورية مرتبطة بتقدير اللجان المختصة بمتابعة الحالات”.

وأضاف مدير تعليم الباحة عبدالخالق حنش “أن إدارة التعليم غير مخوّلة بالتصريح عن كورونا فيما يتعلق بزيادة الحالات”، وفقا لـ”عكاظ”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل (524) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (1) حالة وفاة رحمه الله.

وأضافت الوزارة، أنه تم أيضا تسجيل (142) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (541,010) حالة ولله الحمد.