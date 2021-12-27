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«كتب ميّتا» بيان لمليشيا حزب الله اللبناني بعد أن فضحته مفاجآت التحالف

«كتب ميّتا» بيان لمليشيا حزب الله اللبناني بعد أن فضحته مفاجآت التحالف
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تواصل- فريق التحرير

في بيان أقل ما يوصف عنه أنه “كتب ميتا”، حيث لم تجد مليشيا حزب الله في لبنان، شيئا تقوله أمام المفاجآت التي كشفها تحالف دعم الشرعية في اليمن، إلا توجيه اتهامات وادعاءات باطلة للتحالف.

وكانت وسائل إعلام لبنانية قد نشرت بيانا مقتضبا لمليشيا حزب الله تدعي فيه أن “الأدلة على دور حزب الله في اليمن هي أمور تافهة وسخيفة لا تستحق التعليق والرد عليها”.

وان التحالف قد باغت المليشيا أمس بأدلة دامغة تكشف تورطها في أعمال ضد المملكة وتعاون موثق مع مليشيا الجوثي.

كما كشف التحالف أيضا عن معلومات صادمة للمليشيا وأنها مخترقة حتى أعلى قمة الهرم الإداري، وأن التحالف مطلع على كافة المعلومات المتعلقة بالمليشيا.

 

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