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تحذير عاجل من «الأحوال المدينة» لجميع المستفيدين لمنع تسريب البيانات

تحذير عاجل من «الأحوال المدينة» لجميع المستفيدين لمنع تسريب البيانات
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 تواصل – فريق التحرير:

وجهت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، تحذيرا لجميع العملاء، بشأن خطورة التعامل مع أي شخص أو مكتب يدّعي تقديم خدماتها.

وقالت الأحوال المدنية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “حفاظًا على سرية بياناتك، احذر من التعامل مع أي شخص أو مكتب يدّعي تقديم خدماتنا”.

وفي وقت سابق، حددت الأحوال المدنية البيانات التي يمكن تعديلها في السجل المدني وطريقة الاستفادة من خدمات تعديل البيانات، ضمن خدمات الأحوال المدنية الإلكترونية، عبر منصة أبشر الإلكترونية.

 وقالت الأحوال المدنية، أن هذه الخدمات تشمل (تعديل المؤهل الدراسي، تصحيح الحالة الاجتماعية، ربط سجلات الأبناء بسجلات والديهم، تعديل الاسم باللغة الإنجليزية).

تحذير عاجل من «الأحوال المدينة» لجميع المستفيدين لمنع تسريب البيانات

                                           تحذير عاجل من «الأحوال المدينة» لجميع المستفيدين لمنع تسريب البيانات

 

 

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