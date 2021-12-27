هل يشرع سجود الشكر عند كل مرة ينزل فيها الراتب الشهري؟

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أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، أن سجود الشكر يشرع عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، ولا يشرع عن النعم المستمرة.

وقال الشيخ الخثلان ردا على سؤال “سجود الشكر هل يُشرع في كل مرة ينزل فيها الراتب الشهري”؟ إن النعم المستمرة، لا يشرع لها سجود الشكر، لأنه لو قيل بذلك لاقتضى أن يكون الإنسان في سجود دائماً، لأن نعم الله لا تعد ولا تحصى على الإنسان، {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا}.

وأضاف الشيخ سعد الخثلان “لذلك فسجود الشكر إنما يكون للنعم المتجددة، وبالنسبة للراتب الذي هو مستمر هذه من المنعم المستمرة، لا يشرع السجود عندها، لكن لو آتاك مبلغ مالي غير مستمر، أي آتاك فجأة، هنا يشرع أن تسجد سجود الشكر، أو بشرت بولد أو نجحت في اختبار أو اندفعت عنك نقمة، مثل حادث سيارة نجوت منه، فإذاً سجود الشكر إنما يشرع عند تجدد النعم واندفاع النقم، ولا يشرع عند النعم المستمرة ولا أيضا عند اندفاع النقم المستمرة”.