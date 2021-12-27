مشكلة في كل بيت.. ومواطن يصف الحالة بتلقائية مذهلة: «إلا ما رحم ربي» (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق مشكلة يعاني منها كثير من الآباء والأمهات، بسبب انشغلا الأبناء بالتكنولوجيا الحديثة.

وقال المواطن، في المقطع، الذي نشره “فايز المالكي”، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “الآن.. الوالد يدخل على الأولاد ومعه من خيرات الله .. كيكه وحلويات وغيرها، وتراهم يجلسون لا يتحرك لهم ساكن ويطقطقون بالجوال.. وكثير من الجيل الحالي لا يحمد أو يشكر ربه من هذه النعم .. إلا ما رحم ربي “.

وأضاف “قديمًا كان الوالد يدخل علينا بالطحينية وكأن الماجد جاب هدف.. وكنا وكأننا سيغمى علينا كلنا من شدة الفرحة والسعادة.. قسما بالله.. لو دخل علينا بكيكه لأغمي علينا من شدة الفرح”.