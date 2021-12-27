الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

هل تفعلها دول الخليج؟ .. عدد من الدول يوجهون ضربة غير متوقعة لإيران

هل تفعلها دول الخليج؟ .. عدد من الدول يوجهون ضربة غير متوقعة لإيران
0

تواصل- فريق التحرير

قررت كل من روسيا، الهند، وأوزبكستان وغيرها من دول العالم، منع استيراد الفواكه والخضروات من إيران.

وبحسب ما ذكره الصحفي والباحث الأحوازي محمد مجيد ، فإن مختبرات هذه الدول اكتشفت أن الخضروات والفواكه الإيرانية فيها نسبة عالية جدًا من السموم المسرطنة بسبب استخدام المزارعين الإيرانيين السموم والأسمدة الكيماوية الصينية والمحظور استخدامها عالميًا.

ونوه مجيد الأحوازي أن نسبة كبيرة من الفواكه والخضروات الإيرانية تصدر إلى الأسواق الخليجية والعراق.

وناشد الجهات المعنية التدخل لحماية صحة وسلامة المواطنين من مخاطر استخدام المنتجات الإيرانية المسرطنة.

مواد ذات صلة

أوميكرون يضرب إيران.. قرارات جديدة لمواجهة المتحور الخطير

أوميكرون يضرب إيران.. قرارات جديدة لمواجهة المتحور الخطير

هل أوشك حظر التجول ؟ بعد ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا في دول الخليج

هل أوشك حظر التجول ؟ بعد ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا في دول الخليج

تسريب صورة لـ حسن إيرلو من داخل العناية المركزة قبل وفاته تزيد الشكوك

تسريب صورة لـ حسن إيرلو من داخل العناية المركزة قبل وفاته تزيد الشكوك

وزير الداخلية اللبناني يكشف أهم ما تم تنفيذه لرأب الصدع مع المملكة

وزير الداخلية اللبناني يكشف أهم ما تم تنفيذه لرأب الصدع مع المملكة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>