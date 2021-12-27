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المتسلل المسلح بقوس ونشاب يكشف مفاجأة عن محاولة اغتياله للملكة إليزابيث

المتسلل المسلح بقوس ونشاب يكشف مفاجأة عن محاولة اغتياله للملكة إليزابيث
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تواصل- فريق التحرير

تفاصيل مثيرة كشفها المتسلل المسلح بقوس ونشاب  إلى قصر وندسور «غرب لندن».

وبحسب ما ذكرته صحيفة «ذي صن» البريطانية اليوم  الإثنين، فإن الرجل المتسلل إلى أراضي حيث تقيم الملكة إليزابيث الثانية، احتجز في وحدة للعلاج النفسي بعد توقيفه.

وأضافت أنه أكد في شريط فيديو إنه كان يريد اغتيال الملكة، حيث أعلنت الشرطة، أمس الأحد أنها احتجزته في وحدة الرعاية النفسية.

وقد تم إيقاف الشاب المتسلل البالغ 19 عاما المقيم في ساوثهامبتون صباح السبت الماضي، بعد لحظات قليلة من تسلله إلى أراضي القصر.

وبحسب الصحيفة، فقد كان الشاب يضع قلنسوة سوداء وقناعا أبيض ويمسك القوس والنشاب.

وأوضح أنه هندي من السيخ يسعى إلى «الثأر» لمجزرة ارتكبتها القوات البريطانية عام 1919 ضد المتظاهرين في الهند.

ولم ترغب شرطة لندن في تأكيد صحة هذه الصور تحديدا، لكنه أشارت إلى أن المحققين يقومون بتقييم محتوى مقطع فيديو.

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