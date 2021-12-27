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ضبط مقيم تورط بهذه الجريمة بمنطقة جازان.. غرامة مليونية و 15 سنة سجن في انتظاره

ضبط مقيم تورط بهذه الجريمة بمنطقة جازان.. غرامة مليونية و 15 سنة سجن في انتظاره
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تواصل – فريق التحرير:

ألقت شرطة منطقة جازان، اليوم الإثنين، القبض على مقيم لنقل مخالفَين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية بمركبته.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن المتابعة الأمنية لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أسفرت عن تمكن إدارة التحريات والبحث الجنائي بمحافظة صبيا، من القبض على مقيم من الجنسية اليمنية لنقله بمركبته مخالفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وأُوقِفوا واتُّخِذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأُحِيلوا لجهة الاختصاص، والناقل إلى النيابة العامة بالمنطقة.

وأكد المتحدث أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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